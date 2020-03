Elixir Amaro Erbe Alpine di Bottega

Elixir Amaro Erbe Alpine è espressione di una tradizione millenaria che, dalle abbazie e dai conventi, si è progressivamente radicata nelle abitudini di consumo del nostro paese.

Si tratta di un prodotto fortemente legato al territorio e ai suoi frutti, che prevede l’impiego di circa 30 botanical, tra erbe alpine, fiori, spezie e bacche, quali genziana, assenzio, melissa, ginepro, anice stellato, pino mugo, ortica, sambuco, timo, menta, mora, lampone, mirtillo, ribes. È un amaro dal carattere forte che sviluppa un gradazione alcolica di 21% vol. Il gusto complesso e articolato è il risultato di tecniche di estrazione e di macerazione tradizionali, riadattate da Bottega nel segno della più avanzata innovazione tecnologica.

Elixir Amaro Erbe Alpine si caratterizza per il colore ambrato e per il bouquet complesso, che richiama spiccate note di erbe alpine e delicati sentori di sottobosco, in prevalenza muschio, mirtilli e more. Al palato prevale la freschezza delle erbe spontanee e l’equilibrio tra le sensazioni mentolate, amare e morbide. Perfetto come dopo pasto, va servito fresco o con ghiaccio, eventualmente con l’aggiunta di una scorza d’arancia. È inoltre un ottimo ingrediente per cocktail e long drink.

L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, l’azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto.

Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique.

La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. In due cantine a gestione diretta, in Valpolicella e a Montalcino vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi.

Completa l’offerta Bottega la linea Creams & Liquors, che comprende una gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Fiordilatte. L’azienda, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in 140 paesi nel mondo.

di Claudio Zeni