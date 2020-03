Bernalda il salotto della Basilicata

La Basilicata è la meta emergente per una vacanza cool. Ed è così varia che offre mare, monti, splendide colline, borghi, città e testimonianze storiche e culturali incredibili, oltre ad una tradizione gastronomica di eccellenza.

Il modo migliore per conoscerla è lasciarsi avvolgere dal suo fascino, discreto come un profumo di classe, scegliendo un luogo che ne incarni lo spirito autentico per il soggiorno. Borgo San Gaetano di Bernalda (MT), relais di grande charme, è perfetto per la sua atmosfera di lusso sussurrato. Un antico spazio nel quale sono state ricavate suites raffinate e accoglienti, dove si respira l’amore per i dettagli di pregio e la cura dei materiali originali.

Bernalda stessa è un piccolo gioiello, non per nulla è nota come il “salotto” della Basilicata. Ricca di eventi culturali, vivace ed elegante, vanta una movida notevole per una cittadina di provincia e una vasta scelta di locali e ristoranti. Da non perdere il suo Castello, che domina il borgo antico, e una passeggiata nella strada principale, sulla quale si affacciano le residenze signorili. La sua posizione rende Bernalda strategica per un soggiorno che consente di esplorare la regione, attraverso visite guidate che possono anche essere organizzate su richiesta, e personalizzate, da Borgo San Gaetano. A soli 12 chilometri c’è Metaponto, con il suo splendido mare e un parco archeologico dove si trova uno dei templi meglio conservati della Magna Grecia, le Tavole Palatine. A una quarantina di chilometri sorge invece la città di Matera, realtà unica al mondo con la sua pianta urbanistica e i suoi Sassi: è un vero spettacolo anche solo vedere come a seconda delle ore del giorno e della luce le pietre delle case cambino colore. In un’oretta è possibile raggiungere anche la parte più montuosa della regione, che si trova nella provincia di Potenza, attraversando borghi come Miglionico, o Tricarico. La natura qui è rimasta protagonista, fin da tempi molto antichi i villaggi sono stati costruiti in modo naturalmente in armonia con l’’ambiente, e ancora oggi si percepisce questa continuità spontanea.

La riscoperta – anche cinematografica – della Basilicata nasce anche da queste atmosfere: sembrerà di vedere set naturali, a cielo aperto, con le pecore al pascolo e i paesini abbarbicati alle colline. La sera, rientrando a Bernalda, si comprende come la Lucania sia uno stile di vita, oltre che un territorio geografico. Il prezzo? Una vera sorpresa, l’autentico lusso di una vacanza a contatto con la tradizione e piena di piacevoli attenzioni è assolutamente budget friendly: per il soggiorno a Borgo San Gaetano parte da 90 euro per due persone a notte, con la prima – abbondante – colazione bernaldese inclusa.

www.borgosangaetano.com

di Claudio Zeni