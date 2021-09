Ego Airways un autunno di nuovi voli da Forlì

Nell’ottica di definire una programmazione all’insegna della continuità, EGO Airways manterrà attiva l’operatività che interessa l’aeroporto di Forlì, rivedendo le frequenze e la rosa delle destinazioni, coerentemente con l’andamento del traffico aereo atteso per il periodo invernale.

Grazie anche ad un accordo con la compagnia Lumiwings, dal 1° ottobre, il nuovo calendario settimanale dei collegamenti vedrà attive due frequenze per Catania e due per Palermo. Al vaglio della compagnia, inoltre, la possibilità di operare su nuove rotte nazionali e internazionali partire dal 1° dicembre.

A supporto delle attività, EGO Airways ha lanciato differenti tariffe promo che consentiranno di volare da e per Forlì usufruendo di prezzi fortemente competitivi, finalizzati anche a valorizzare il traffico che per prossimità andrebbe a insistere naturalmente sull’aeroporto romagnolo.

«Forlì rimane centrale per le nostre attività e anche per questo abbiamo voluto siglare uno nuovo accordo che ci permette di razionalizzare al meglio la nostra programmazione, delineandola coerentemente con il panorama del traffico aereo invernale – commenta Marco Busca, Presidente EGO Airways – questa triangolazione è importante e siamo soddisfatti di essere riusciti a siglare questa partnership che ci permette di operare all’insegna di una preziosa continuità. Proprio per confermare l’importanza di questo scalo stiamo valutando la possibilità di operare su altre rotte nella speranza di annunciarle a breve».

www.egoairways.com

di Claudio Zeni