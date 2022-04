Chianciano Terme presentazione del Piano di Promozione Turistica￼

Venerdì 8 aprile alle ore 10:00 presso il Teatro Caos di Chianciano Terme verrà presentato il Piano di Promozione Turistica per Chianciano Terme. Una conferenza stampa dove verranno illustrate le iniziative e le attività che si intendono mettere in campo per rilanciare il territorio attraverso la costituenda Rete Pubblico Privata a cui sarà possibile aderire alla fine dell’incontro.

Nel corso dell’incontro tre gli elementi che verranno messi in evidenza: L’Attività di Comunicazione attraverso cui si vogliono valorizzare i servizi e prodotti locali, sviluppando e migliorando i materiali comunicativi in maniera coordinata, allo scopo di favorire la condivisione delle attività di promozione online fra gli operatori a beneficio di tutte le strutture ricettive.

La Gestione e Rapporti fra Partner della Rete Pubblico Privata per renderla strategica e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di promozione turistica del territorio.

Infine la gestione degli eventi: questo punto prevede la condivisione dell’agenda eventi (sia manifestazioni con presenze turistiche che eventi di intrattenimento) con ragionevole anticipo per consentire la programmazione del lavoro da parte delle aziende e degli operatori commerciali del territorio; strategie di ottimizzazione degli eventi sul territorio (veicolazione delle informative, circolazione delle persone, condivisione dell’offerta turistica e territoriale); elaborazione di eventi ex-novo che connotino la destinazione Chianciano Terme, di levatura qualitativa superiore, in grado di promuovere correttamente la destinazione sui segmenti turistici di elezione.

di Claudio Zeni