Le novità dell’azienda San Luciano a Vinitaly

L’azienda agricola San Luciano di Marco e Stefano Ziantoni, ubicata nel comune di Monte San Savino, festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anno di attività e nell’occasione presenterà al Vinitaly di Verona, in programma dal 10 al 13 aprile, tre importanti novità: Amor Oris 2017, Orum 2019 e Oro Rosa 2021.

Amor Oris 2017 è la nuova scomessa dell’azienda vitivinicola San Luciano. «Un Montepuciano d’Abruzzo 100% dove noi produttori di vino non ci accontentiamo mai dei nostri risultati ma cerchiamo sempre di arrivare all’equilibrio perfetto – esordiscono Stefano ed Eleonora Ziantoni, contitolari dell’azienda agricola con Marco, fratello di Stefano – Amor Oris è l’espressione di questa eleganza che regala una piacevolezza in bocca degna del nome che porta, in armonia al suo carattere forte di importante vino rosso toscano».

Altra novità dell’azienda savinese Orum 2019, un vermentino in purezza invecchiato in botti di acacia. «Orum, seta in italiano, è la piacevole sensazione che lascia in bocca questo vino bianco in purezza sapientemente maturato in legno d’acacia – proseguono Stefano ed Eleonora – un vino che dona sentori di miele e biancospino, ideale per regalare emozioni negli anni, grazie al suo invecchiamento in botte»

Terza novità in passerella a Vinitaly, Oro Rosa 2021, un merlot in purezza. «Si pare un mondo di profumi di fiorie e di frutti, di leggerezza e brio nel bicchiere in cui Oro Rosa ci viene a deliziare – concludono Stefano ed Eleonara – il suo gusto delicato, ma pieno e la sua lieve bollicina sono adatte per sollecitarci in ogni occasione».