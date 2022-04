Le eccellenze della Cantina dei Vini tipici dell’Aretino a Vinitaly

Le eccellenze della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino saranno nuovamente in ‘passerella’ al padiglione 9 Toscana – Stand B12 della 54.a edizione di Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile a Veronafiere, l’evento che tornando in presenza segna anche l’inizio del graduale ritorno alla normalità dopo due anni di stop ad eventi e a fiere.

«Vinitaly è il più grande salone mondiale dedicato al vino e ai distillati un punto di riferimento dinamico e qualificato per la promozione commerciale e culturale dei nostri prodotti sui mercati globali, visto che la rassegna possiede la capacità di attrarre quest’anno a Verona circa 4.400 espositori e quasi 700 buyer professionali provenienti da 50 paesi – ricorda Gianni Iseppi della Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino – i nostri vini sono ottenuti dall’accurata fermentazione di uve rosse e bianche, amorevolmente coltivate dai nostri Soci Viticoltori. Vini che esprimono la forza e il calore del sole italiano e la freschezza e la vivacità dei territori toscani ed aretini in particolare».

La Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino è un’associazione di viticoltori che riunisce più di quattrocento soci, proprietari di oltre ottocento ettari di vigne a coltura specializzata nella provincia di Arezzo. Costituita nell’anno 1970 ha iniziato l’anno successivo la sua attività con la vinificazione di 10.006 quintali di uve conferite. I suoi vini con denominazioni Indicazione Toscana I.G.T., Valdichiana Toscana D.O:C. e Chianti D.O.G.C. sono presenti in Italia e in molte parti del mondo.

di Claudio Zeni