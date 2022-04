Castelfalfi riapre con tante novità

Castelfalfi (Fi) si prepara a inaugurare la prima stagione dopo l’acquisizione da parte della nuova proprietà e per l’occasione anticipa una serie di novità che contribuiranno a segnare il cambio di passo, innalzando ulteriormente gli standard di ospitalità di lusso della destinazione e promettendo un’esperienza in totale comunione con la natura.

La riapertura è fissata il 1° aprile per l’hotel Toscana Resort Castelfalfi e gli outlet di ristorazione diffusi nello storico borgo gioiello.

L’albergo 5 stelle svelerà una nuova immagine nel corpo principale, il cui design contemporaneo sarà rivisitato in chiave più raffinata nelle aree comuni dell’ingresso, della lobby e del Bar Ecrù, inclusa la terrazza panoramica; oltre al décor di interni ed esterni delle camere e Suite – in parte realizzate per la stagione 2022 e le restanti durante la chiusura stagionale prima della riapertura 2023 – che permetterà di offrire un’esperienza ancora più immersiva nella tenuta di 1100 ettari circostante. Fiore all’occhiello della rinnovata proposta di soggiorno sarà inoltre l’inedita offerta di trattamenti Spa con prodotti naturali a marchio ESPA nel santuario di benessere che include piscina interna ed esterna riscaldata, vasche idromassaggio, sauna finlandese e docce emozionali.

Un programma ancora più completo di attività è stato studiato per assicurare vacanze da sogno agli ospiti di tutte le età e anticipare i desideri anche dei più esigenti, che potranno scegliere fra oltre 50 esperienze outdoor e indoor: trekking tra i vigneti, passeggiate a cavallo, escursioni in bicicletta, degustazioni in cantina, corsi di cucina, caccia al tartufo, tiro con l’arco, volo in mongolfiera e molto altro; senza naturalmente dimenticare i campi 27 buche del Golf Club Castelfalfi, il più grande della regione e uno dei campi più sfidanti sul territorio nazionale.

Novità assoluta della stagione sono l’Adventure Park Castelfalfi appena costruito all’interno della tenuta, il Falfy Kids&Teen Club gestito dai professionisti nell’intrattenimento per bambini e ragazzi, e un campo da padel che si affiancherà all’esistente campo da tennis in terra rossa.

www.castelfalfi.com







di Claudio Zeni