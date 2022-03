A Cortona l’ultima tappa di Chianina in tavola in tour

Farà tappa a Cortona l’ultimo appuntamento con ‘Chianina in tavola in tour’, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Amici della Chianina e dal Consorzio Tutela “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” per valorizzare la carne di razza Chianina nelle province di Siena e Arezzo.

Giovedì 31 marzo sarà la volta del ristorante Osteria del Teatro, dove lo chef Emiliano Rossi farà gli onori di casa e accoglierà gli ospiti con un menu realizzato insieme ai tre colleghi coinvolti nell’iniziativa e iscritti all’Unione Regionale Cuochi Toscani: Katia Maccari, Walter Redaelli e Lorenzo Pisini. L’evento è realizzato in collaborazione con la macelleria Aldo Iacomoni di Monte San Savino e con il contributo di Assicoop Toscana UnipolSai Assicurazioni.

La cena si aprirà con Carpaccio di Chianina marinato alle spezie, sedano allo yuzu, cremoso al tartufo e lingua di cipolla rossa, a cura della chef Katia Maccari, e continuerà con il Risotto carnaroli invecchiato 12 mesi con crema di pistilli di zafferano, sugo di stinco di Chianina al pepe lungo realizzato da Walter Radaelli. A seguire, il Plin di Chianina brasata con crema di topinambur, tartufo Marzolino, carciofi dorati e gel di timo, preparato da Lorenzo Pisini. Picanha di Chianina al sale con salsa di Brunello di Montalcino ‘Poggio Landi’ e cipolla stufata sarà il piatto preparato da Emiliano Rossi, che curerà anche il dessert, La dama rossa con fragole, cioccolato Costa d’Avorio al rosmarino e limone con Gin Sabatini. Le portate saranno accompagnate dai vini messi a disposizione da Tenuta Le Colonne Bolgheri, Poggio Landi di Montalcino e Gin Sabatini di Cortona, che saranno presentati e serviti dai sommelier della delegazione aretina di AIS, Associazione Italiana Sommelier Toscana.

di Claudio Zeni