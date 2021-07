Calici di stelle nelle cantine toscane

Che agosto sarebbe senza Calici di stelle? Ecco allora che anche per il 2021 torna il grande appuntamento dell’estate che quest’anno vedrà programmi dal 31 luglio al 15 agosto, con tantissime cantine toscane che hanno riaperto le porte al pubblico.

Il Movimento Turismo del Vino Toscana insieme alle sue cantine propone un ricchissimo cartellone di eventi promossi dalle singole aziende. In tutta la Toscana, dal Brunello di Montalcino al Vino Nobile di Montepulciano, dalla Vernaccia di San Gimignano al Chianti, passando per Carmignano e per la Maremma fino a Bolgheri, un’occasione unica per passare una notte estiva guardando le stelle da incantevoli colline o vigneti, degustando al contempo prodotti di eccellenza, non solo vitivinicola.

«Nell’anno di Dante torniamo davvero a rivedere le stelle e lo facciamo forti di una situazione che ormai ha visto in prima linea le nostre cantine per garantire la massima sicurezza e serenità ai visitatori – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – già per Cantine Aperte abbiamo dimostrato che il turismo del vino, per lo più all’aria aperta, può essere un ottimo volano per far ripartire l’economia della nostra regione».

I programmi di Calici di stelle sono disponibili su www.mtvtoscana.com

di Claudio Zeni