Cortona è WiFi4EU, in funzione nuovi punti d’accesso per navigare su internet

Navigare su internet a Cortona è ancora più facile con WiFi4EU, il progetto europeo per realizzare una infrastruttura pubblica di accesso al web è arrivato nella città etrusca. Da venerdì scorso sono entrati in funzione dei nuovi punti d’accesso che consentono a residenti e viaggiatori di poter navigare gratuitamente sul web dai propri dispositivi con connessione wi-fi.

Il Comune di Cortona è risultato beneficiario di un finanziamento di 15 mila euro dall’Unione Europea con il progetto denominato «Wifi4EU» il cui scopo è la realizzazione di zone di accesso gratuito ad internet in spazi pubblici con tecnologia wifi. Della parte tecnica si è occupato il Ced comunale che ha affidato i lavori ad una ditta specializzata. Sulla base del budget ottenuto è stato possibile creare due aree di accesso wifi, nel centro storico di Cortona e nella zona centrale di Camucia.

Nello specifico la connessione è disponibile nelle piazze Signorelli, Repubblica, Franciolini e Garibaldi, oltre che in via Nazionale. Inoltre WiFi4EU è disponibile anche a Camucia, nella zona del parco Togliatti e in quella della ex Maialina. Per accedere è sufficiente cercare «Wifi4EU» fra le reti disponibili della lista wi-fi del proprio dispositivo. Una volta effettuata la selezione si è diretti alla pagina di benvenuto che non richiede alcun tipo di credenziale e consente un rapido accesso a internet senza consumare il proprio traffico dati.

Le reti pubbliche di «Wifi4EU» sono dedicate alle esigenze di connessione ad internet sia dei residenti che dei turisti, pertanto l’amministrazione comunale ha deciso di offrire il servizio sia a Cortona centro che a Camucia.

«Esprimiamo soddisfazione per questo risultato che va a beneficio dei cortonesi e dei turisti – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – ringrazio gli uffici comunali che hanno intercettato queste risorse europee ed hanno messo a disposizione questo nuovo servizio».