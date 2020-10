Autunno all’insegna dell’arte a Lucca

Uno sguardo alle stravaganti opere di Dalì, perdendosi poi nella pittura metafisica di De Chirico. Poi un viaggio nel periodo di grande fermento dell’arte italiana degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta fino ad ammirare le pennellate dense di colore dell’artista cubano Ramón Cotarelo Crego. Nel mese di ottobre, la città di Lucca propone ai visitatori un percorso inedito alla scoperta dell’arte degli ultimi decenni. Soggiornare al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è sicuramente la soluzione ideale per scoprire l’originalità e la creatività di questi artisti, godendosi anche le ultime giornate di sole e brezza estiva circondati dal lusso.

“La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sogno” – Un percorso in 56 opere su carta, tra incisioni e litografie a colori, per indagare uno dei più grandi movimenti artistici d’avanguardia del Novecento: il Surrealismo, con un’incursione nel mondo della Metafisica di De Chirico. Attraverso le opere di alcuni tra i più grandi artisti, da Magritte a Dalí, da Miró a Masson, da Matta a Bellmer, da De Chirico a Man Ray, l’esposizione vuole dimostrare quanto, nelle proposte visive surrealiste, le componenti dell’alterazione mentale e dell’istinto primordiale direttamente connesso all’inconscio più profondo siano combinate con il lucido desiderio di liberare l’uomo dalle convenzioni e dai preconcetti per riportarlo a desiderare l’essenza del reale.

La mostra al Lu.C.C.A sarà visitabile fino al 24 gennaio con un biglietto a partire da 10,00 Euro.

“L’avventura dell’arte nuova, anni 60-80” – La Fondazione Ragghiantipropone due mostre contemporanee dedicate al periodo di grande fermento nell’arte italiana degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del Novecento, riscoprendo la bravura degli artisti Cioni Carpi e Gianni Melotti, accomunati da opere multiformi realizzate con diversi materiali che ben identificano la corrente di sperimentazione dell’arte italiana di quell’epoca.

Appuntamento quindi al Complesso monumentale di San Micheletto fino al 6 gennaio. Ingresso al costo di 3,00 Euro.

“Cubanìa. Canto all’identità” – Dopo la personale a Viareggio dell’estate 2019, questa mostra, al via il 16 ottobre al Palazzo delle Esposizioni, ospita opere inedite e piene di colore realizzate dall’artista cubano Ramón Cotarelo Crego tra il 2018 e il 2020, di cui alcune dedicate espressamente a Lucca. L’artista, nato a Cuba nel 1951, è architetto ed ha svolto diversi studi di specializzazione sul restauro dei monumenti e centri storici in Italia.

La mostra è aperta fino al 20 novembre 2020, ingresso libero.

di Claudio Zeni