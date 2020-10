Proseguono i lavori per il marciapiedi sulla SR71 a Tavarnelle

Fino al 16 ottobre resta in vigore l’istituzione di un senso unico alternato, lungo la sr 71 Umbro Casentinese, in località Tavarnelle, nel comune di Cortona. Le modifiche alla circolazione, che riguardano il tratto di strada compreso fra il km 122+190 e il km 122+970, sono necessarie per la costruzione dei nuovi marciapiedi.

Il provvedimento ha validità dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno.

La circolazione viene ripristinata in totale sicurezza, e secondo la precedente regolamentazione, dalle ore 18:00 alle ore 08:00.

Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni al traffico sono portate a conoscenza degli automobilisti mediante la collocazione dell’apposita segnaletica stradale.

I lavori di costruzione dei marciapiedi nella frazione di Tavarnelle erano fortemente richiesti dai residenti nella zona e rientrano nel piano dei lavori pubblici predisposto dall’attuale amministrazione. Il comune ha, infatti, deciso di potenziare il piano degli interventi, dedicato alla sicurezza, nei tratti urbani di viabilità regionali presenti sul territorio.

Sono state, quindi, raccolte le sollecitazioni degli abitanti del luogo, intervenendo lungo un tratto di strada che costringeva i pedoni a muoversi con estrema cautela.

«A breve – ricorda il sindaco Luciano Meoni, che ha la delega ai lavori pubblici – inizieranno i lavori all’altezza dell’incrocio di Cignano. Anche questo intervento rientra nel piano delle opere pubbliche predisposto dalla giunta e servirà a mettere in sicurezza uno snodo stradale ritenuto pericoloso».