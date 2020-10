Cronache Arancioni: Cortona Camucia – Pienza

Chi ben comincia è a metà dell’ opera, se il buongiorno si vede dal mattino, buona la prima …. Potremmo iniziare così questa nuova edizione di Cronache Arancioni visto che i nostri “ Orange Devils “ hanno esordito in maniera convincente contro i senesi del meraviglioso paese di Pienza, la cui squadra, neopromossa, nel primo tempo, ha dato abbastanza filo da torcere ai ragazzi allenati da Mister Mirko Baroncini, ma nei secondi quarantacinque minuti di gioco ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il meteo prevedeva pioggia in abbondanza, invece è stata una giornata, per larghi tratti, piacevolmente tiepida, giornata in cui le tribune del S. Tiezzi erano occupate solo da addetti ai lavori e Dirigenti per i motivi di cui tutti siamo, ahinoi, non piacevolmente a conoscenza.

Formazione in gran parte rinnovata quella dei ragazzi cortonesi, a cominciare dalla panchina per poi proseguire con tanti nuovi giocatori per un Cortona Camucia più internazionale. Il signor Ammannati fischia l’ inizio del match con puntualità svizzera alle 15e30, match che per i primi venti minuti di gioco vede le due squadre affrontarsi con diversi capovolgimenti di fronte, ma senza creare occasioni degne di nota. I restanti venticinque minuti proseguono con le due squadre che provano a farsi male ma senza riuscirci in un calare di emozioni.

La ripresa è tutta un’ altra sinfonia: al minuto cinquantuno dalla fascia sinistra arriva uno spiovente, su calcio di punizione, tirato dall’ argentino Busto, con il pallone che non chiede altro di essere spinto in rete da Balla Faye che, solo soletto in mezzo all’ area di rigore, non deve fare altro, di testa, che spingere la palla in rete. La squadra di Benanchi non ha la forza di reagire, indi per cui il raddoppio al minuto numero settantuno non può che essere la logica conseguenza della supremazia arancione: Nico Rossi, come un mastino, ruba palla a centrocampo e lancia il neoacquisto nonché neo entrato Chesne che sulla fascia sinistra si invola e con un delizioso tocco rasoterra supera l’ incolpevole Minocci. Partita chiusa? Sì, anche se il Pienza ha la possibilità di riaprirla pochi minuti dopo, ma Lafraitisse non è abbastanza freddo di fronte a Caneschi e manda il pallone due metri fuori dallo specchio della porta. Diana potrebbe triplicare ma, forse, sarebbe troppo e, così, dopo quattro minuti di recupero, Ammannati sancisce la vittoria dei ragazzi cortonesi, ragazzi cortonesi che, a fine match, hanno dedicato la vittoria al sottoscritto, facendogli scendere lacrime di gioia dopo le lacrime di tristezza dei giorni passati. Grazie, Orange Devils, ed adesso sotto con la prossima.

Stefano Steve Bertini