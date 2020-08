A Serra Sant’Abbondio libera poesia

Per il Grand Tour delle Marche, il mese più caldo dell’anno si chiude con una serata lontana dai clamori e dalla ressa delle località litoranee.

Il 28 agosto a Serra Sant’Abbondio, suggestivo borgo-castello dell’entroterra pesarese, è il momento di “Libera poesia tra le mura”, un evento che inaugura un percorso di iniziative concepito per vivere le cosiddette “Alte Marche”, guidati da identità, tradizioni, incanti naturalistici e culturali proposti dai Comuni dell’Unione Montana Catria e Nerone.

Dalle ore 19.00 ci sarà la possibilità di degustare le inimitabili “pencianelle”, un primo piatto della tradizione locale a base di farina ed acqua proposto nella ricetta originale tramandata dalle massaie di Serra Sant’Abbondio, ma anche in una speciale preparazione rivisitata dall’Accademia di Tipicità e realizzata dalla chef Barbara Settembri, membro di Euro-Toques Italia. In assaggio anche altre tipicità dell’area del Catria e del Nerone, in abbinamento alle birre artigianali del luogo ed ai vini marchigiani.

A partire dalle 21.30, in un caratteristico scenario avvolto dalle antiche mura cittadine, spazio a scrittori e poeti non professionali che si esibiranno in un coinvolgente susseguirsi di rime declamate dagli stessi autori, quest’anno sul tema “Ambiente e Borghi”.

Promosso dall’Amministrazione Comunale, l’evento rinnova la tradizione dei poeti-contadini in ottava rima dell’Appennino umbro marchigiano, ossia un’antica abilità artistico-popolare di improvvisare rime con un andamento ed una metrica ben precise. La colonna sonora della serata è affidata al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo con il “Duo Acefalo” (nella foto) che, tra l’altro, eseguirà musica folk, stornelli ed improvvisazioni musicali in rima.

L’iniziativa è una tappa del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità e da Anci Marche con la partnership strategica di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, sabato 29 e domenica 30 sarà possibile scoprire gli incanti del territorio e percorrere in bici le vie dei Camaldolesi fino allo storico Monastero di Fonte Avellana, con la possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita e di essere accompagnati da esperti. Inoltre, una comoda area sosta camper gratuita è a disposizione a due passi dai giardini del Palazzo Comunale, luogo di svolgimento dell’evento.

Percorsi, attività ed attrattive del territorio sono disponibili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app ufficiale di Tipicità.

di Claudio Zeni