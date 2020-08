Trasimeno Prog: il Festival alla Rocca di Castiglione del Lago

Il 21 e 22 agosto la Rocca del Leone di Castiglione del Lago sarà lo

splendido e suggestivo palcoscenico della due giorni interamente

dedicata alla musica Progressive



L’evento Trasimeno Prog Festival organizzato dall’Associazione Trasimeno

Prog con il contributo del Comune di Castiglione del Lago è stato

ufficialmente presentato il 18 agosto alla sala Pagliacci della

Provincia di Perugia. Sono intervenuti, tra gli altri, Massimo Sordi,

Giannetto Marchettini e Alfredo Buonumori, rispettivamente presidente,

vicepresidente e segretario dell’associazione, e il sindaco di

Castiglione del Lago Matteo Burico.



“L’associazione – hanno ricordato gli organizzatori – è nata un anno fa

e dopo alcuni eventi siamo arrivati a questo primo festival, con artisti

e gruppi storici della scena progressive italiana e umbra”. “Voglio

ringraziare questi ‘ragazzi’ – ha scherzato il sindaco Burico – che in

un momento difficile hanno portato molta energia a Castiglione del Lago

e hanno voluto dare il loro contributo al rilancio del territorio.

Dimostreremo inoltre ancora una volta che qui alla Rocca si possono fare

eventi in sicurezza. Sono convinto che quello che è stato messo in piedi

con questo festival è qualcosa di importante e tutto deve continuare

anche in futuro”.



Il programma affida al gruppo piemontese degli Ikan Method l’apertura

della serata del 21 agosto; a seguire gli Wish. Sarà poi la volta di

Filippo Marcheggiani, chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso che,

accompagnato dall’Orchestra da Camera del Trasimeno, proporrà la musica

del celebre gruppo romano in una versione del tutto inedita.

Gran finale con Bernardo Lanzetti che, con l’apporto dei Chocolate Kings

ed ancora dell’Orchestra da Camera del Trasimeno, eseguirà i suoi

successi. In scaletta anche brani della Premiata Forneria Marconi,

gruppo che ha visto Lanzetti front man della band con la quale ha inciso

tre album tra il 1976 ed il 1978.



La seconda serata, quella del 22 agosto, sarà invece aperta dalla

storica formazione perugina de l’Estate di San Martino che quest’anno

celebra 45 anni di vita: per l’occasione presenterà in anteprima 4 brani

che compongono il loro quinto disco “Kim”, che uscirà a dicembre 2020.

Poi, ad oltre quarant’anni dalla scomparsa, ci sarà un omaggio a

Demetrio Stratos.

Quindi riflettori puntati su un gruppo che ha fatto la storia del Prog

italiano, Il Rovescio della Medaglia, rifondato dal chitarrista Enzo

Vita. La band presenterà brani dai lavori “Contaminazione” e “La

Bibbia”.

A seguire ancora una formazione umbra, quella dell’Abraxas Band, per un

tributo alla musica del chitarrista messicano Carlos Santana.

Infine, sempre a proposito di ricorrenze, a chiudere la serata saranno

gli Osanna. La famosissima band napoletana, infatti, celebra

cinquant’anni dalla fondazione e sul palco proporrà una miscellanea tra

prog e tradizione partenopea.



Info e biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti prenotandoli con le seguenti

modalità:

Prenotandoli direttamente sul sito web www.trasimenoprog.com con il form

dedicato; inviando una mail a: info@trasimenoprog.com; telefonando o

inviando un messaggio Whatsapp al n. 338 4329951; inviando un messaggio

privato con Messenger della pagina Facebook dell’associazione.

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, Postepay o

Pyapal.

Tutte le info sulla pagina web www.trasimenoprog.com e sulle pagine

Facebook ed Instagram di Trasimeno Prog.