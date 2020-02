Trail Città di Cortona, un grande successo

Grande successo per l’edizione numero sei del “Cortona Trail” e tanta soddisfazione per l’ASD Sport Events che ringrazia il comune, gli sponsor e tutte le associazioni (in particolare i ragazzi speciali della Conserveria e i boy scout) che hanno dato un prezioso aiuto nell’organizzazione di una manifestazione che quest’anno si è ulteriormente consolidata sulla scena nazionale.

Più di seicento atleti si sono cimentati fra i vari percorsi inoltre ha avuto molto seguito pure l’eco camminata “Walk trail” di 10 km.

A vincere la distanza regina di 46 km il friulano Marco Visintini con il tempo di 4 ore e 23 minuti davanti a Roberto Martini e al casentinese Claudio Mattesini; quarto il castiglionese Edimaro Donnini davanti all’aretino Cristian Caselli. Fra le donne Giovanna Albertini si è imposta sulla foianese Caterina Corti e su Patrycja Mokrzycka.

Il trail di 24 km è andato a Francesco Paco Gentilucci il quale ha avuto la meglio sul cortonese Tommaso Barbi e su Manule Moriconi; vittoria al femminile per Giada Gelonese su Francesca Ferretti e Katiuscia Vichi.

Lo short di 15 km se lo è aggiudicato Tommaso Cardinali, a completare il podio Alessandro Marucelli e Simone Spirito mentre la lombarda Giulia Giordano ha vinto davanti a Monica Cicoria e Nicoletta Cappelli.

Il Trail Città di Cortona era prova del campionato italiano IUTA 2020 di combinata individuale, l’altra gara, decisiva nell’assegnazione del titolo, sarà l’Ultramaratona del Gran Sasso in programma il prossimo 26 luglio.

Nicola Frappi