Footgolf, una realtà in crescita anche in Valdichiana

Elmo bianco, spartano, in campo nero, lo Spartachiana Footgolf-Arezzo, con il suo inconfondibile logo, è ormai una realtà del Footgolf toscano e nazionale. Iscritto dal 2018 tra le 36 squadre della Aifg (Associazione Italiana Footgolf), porta i suoi colori sociali, giallo-blu, sui campi da golf di tutta Italia.

A promuovere la disciplina del calcio giocato sul campo da golf, in Valdichiana, Filippo Barbini e sua moglie Sara Nappini, oggi rispettivamente Presidente e vice Presidente dello Spartachiana Footgolf-Arezzo, che nel 2016 davano i primi calci sul “green”. “Abbiamo iniziato a giocare per caso, Sara ed io, in un momento in cui avevo sospeso il calcetto per motivi fisici. – ci ha raccontato Filippo Barboni – Il “green” mi aveva sempre affascinato ed avevo anche provato a giocare a golf, poi l’incontro con il footgolf ha messo insieme le due passioni. “

Nove i giocatori attualmente in squadra: Davide Tremonte (Capitano), Filippo Barbini, Sara Nappini,Luca Chiappetta, Paolo Innocenti, Giovanni Lupo,Paolo Franchi,Francesco Chiappetta, Marco Bonafede. Tutti (o quasi!) fedelissimi della partita di calcetto settimanale. Il nome della squadra è proprio quello della storica compagnia del calcetto, insieme dal 2007. La presenza femminile conferma un trend toscano, in crescita, di interesse e partecipazione “rosa” verso questa disciplina.

I risultati, in campo parlano di una squadra che avanza con grinta e entusiasmo. Buoni i piazzamenti nell’Interregionale Centro-Nord AIFG 2019. La partecipazione a qualche tappa del Campionato Nazionale ha portato un terzo posto, conquistato da Davide Tremonte nella nona giornata, al Golf Club Rimini-Verrucchio. Ottimi piazzamenti, individuali e a squadre, anche nel Campionato Regionale Toscano 2019.

Lo Spartachiana Footgolf-Arezzo, si allena al Golf Club Valdichiana di Bettolle che, dalla scorsa primavera, ha deciso di puntare su Footgolf, ampliando da 9 a 18 buche il percorso di gioco dedicato alla disciplina. Sul bel campo, a confine tra le province di Arezzo e Siena, si allenano insieme agli “spartani” giallo-blu, anche il Footgolf Siena e Terre di Maremma. Il Golf Club Valdichiana ospiterà, tra l’altro, la settima Tappa Individuale e a Squadre dell’Interregionale Centro-Nord 2020.

A due anni, dall’ ingresso in AIFG, lo Spartachiana Footgolf-Arezzo si propone, per il 2020, una presenza più costante nei Campionati. Tra i progetti, quello di costituire una ASD. Intanto apre la sua pagina Facebook, si fa conoscere e promuove il Footgolf in un territorio particolarmente vocato a questa disciplina.

“In Toscana abbiamo tra i più bei campi da golf – dice Barbini – e il Footgolf ci da l’opportunità di entrare nei Golf Club più prestigiosi e giocare in scenari bellissimi!”

Per chi volesse saperne di più su questi “guerrieri” del Footgolf e, magari, cominciare a seguirli e sostenerli, l’invito è a visitare la loro pagina Facebook, Spartachiana Footfgolf-Arezzo.