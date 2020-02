Incontro ufficiale tra il magistrato Dino Cirelli e i capitani dei terzieri. Firmato il “Codex Palii”

Dopo la nomina il magistrato del Palio dei Rioni edizione 2020 Dino Cirelli di fronte ai capitani dei terzieri ha firmato il “Codex Palli”, accettando, così, ufficialmente l’incarico. Dino Cirelli in passato aveva già ricoperto lo stesso ruolo. “Ringrazio tutti e in particolare i rioni per la stima e fiducia dimostrata con la nomina nella carica di magistrato” dichiara Dino Cirelli. Con la nomina del magistrato del Palio dei Rioni entra nel vivo la macchina organizzativa della rievocazione storica, domenica 21 giugno, che si preannuncia entusiasmante visto che il palmares dei rioni vede due a quota 13 e uno a 14, rione Cassero