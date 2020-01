Giuseppe Senserini alla Transandes 2020

Giuseppe Senserini, il nonno atleta di mountan bike tesserato team cicli Errepi, partecipa, per la prima volta, alla Transandes 2020, durissima gara a tappe che si svolge completamente in tratti sterrati e con salite e altrettanti discese ripidissime. Location di questa durissima gara è l’affascinante Patagonia. Giuseppe si trova in Argentina già da qualche giorno anche se la gara a tappe prenderà il via martedì 14 gennaio per terminare sabato 18 gennaio. 4 giorni intensi ed estenuanti che metteranno a dura prova la tempra di Senserini. “Sono contento che un altro atleta castiglionese vada oltre confine per partecipare ad una gara di mountain bike e portare onore alla città di castiglioni. Con Giuseppe condivido quotidianamente questa passione scorrazzando su e giù nei nostri bellissimi sentieri, lui nonostante non sia più in giovane età ha uno spirito di sacrificio e grinta da fare invidia ai più giovani, spero che sia preso come esempio per la comunità giovanile Castiglionese” dichiara Sauro Bartolini consigliere comunale che si occupa del settore sportivo.