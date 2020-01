Notte Nazionale del Liceo Classico, iniziative a Cortona

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi della scuola degli ultimi anni, è già arrivata alla sua sesta edizione.

Quest’anno si celebrerà venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in oltre 430 licei classici di tutta Italia.

In questa occasione il Liceo Classico di Cortona aprirà le porte alla cittadinanza dimostrando come sia possibile dialogare con la cultura in modo creativo, ludico e costruttivo.

Gli studenti del Liceo alle ore 18:00, presso i locali del palazzo La Moderna, saranno parte attiva durante la conferenza tenuta dal Professor Massimo Paganelli sul tema della felicità; alle ore 21:00, presso il teatro Signorelli, si esibiranno in uno spettacolo dal titolo Peter Pan.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. E’, innanzi tutto, un modo alternativo ed innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, di formazione moderna che non va a sostituire quella tradizionale ma che la affianca, mantenendola viva e produttiva.

La promozione della cultura classica e del sapere continuerà sabato 18 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nei locali della scuola dove, in occasione dell’Open Day, gli alunni terranno attività laboratoriali, ludiche e rappresentazioni che metteranno in luce le loro abilità.

Certi di fare cosa gradita vi invitiamo a partecipare alle nostre iniziative.