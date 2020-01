Cronache Arancioni: secondo pareggio consecutivo, avanti a piccoli passi

Se non si segna, non si vince e se da quattro partite la porta avversaria non viene violata, i punti ottenuti non possono essere tanti, infatti il bottino degli ultimi trecentosessanta minuti più recuperi vari è di due punticini raccolti in trasferta, ma bisogna guardare anche il lato positivo e cioè che la squadra, nelle ultime due partite, non ha incassato goal concedendo niente a Taverne d’ Arbia, qualcosa in più a San Quirico, ma dove non sono arrivati i difensori, oggi, al 43’ della prima frazione di gioco è arrivato il nostro” ragno nero “ Caneschi che con uno splendido colpo di reni ha levato da sotto la traversa il pallone calciato da Guidotti strozzando in gola l’ urlo dei sostenitori senesi.

Splendida giornata a San Quirico nella meravigliosa Val d’ Orcia, cielo terso e temperatura non delle peggiori. Vi chiederete, giustamente, le fasi salienti del match: un goal annullato per parte, giustamente, per fuorigioco al nostro Tico, ahi per lui, ancora a secco ed ad un attaccante senese di cui, perdonatemi, non ho però visto il numero di maglia. I nostri hanno creato abbastanza, anche con Tico, pericoloso in tre circostanze, ma prima il numero uno giallorosso si impapera e poi si ripiglia, poi salva su un pallonetto uscendo molto bene ed infine prega tutti i suoi santi al minuto novanta, il numero della paura, quando il nostro numero nove, dalla linea di fondo butta un pallone in mezzo che chiede solo di essere spinto in rete ma ciò, ahinoi, non accade, con le preghiere esaudite da parte del buon Borghi. E da parte del San Quirico? Oltre all’ occasione menzionata poche righe addietro, numerosi palloni provenienti da calcio piazzato hanno creato qualche grattacapo alla nostra difesa, ma fortunatamente per i nostri colori gli attaccanti giallorossi non avevano infilato bene le lenti a contatto, indi per cui il pallone è sempre terminato o a lato o sopra la traversa, seppur di poco. Pareggio giusto? Alla fine, il vostro cronista vi assicura di sì, con un po’ di rammarico per il fatto di non riuscire più a gonfiare la rete avversaria dai tempi delle calende greche ma, evidentemente, deve essere un periodo un po’ così. Ci sono miglioramenti, notevoli, in fase difensiva, ma lì davanti le polveri si sono un po’ bagnate, mentre da altre parti festeggiano, e permettetemi un po’ di ironia che, di questi tempi, non fa mai male.

San Quirico – Cortona Camucia 0 – 0

San Quirico: Borghi, Dionisi, Sassetti, Machetti ( 68’ Migliorini ), Roncucci, Martellini, El Guerouani, Pasquini, Redditi ( 71’ Meconcelli ), Guidotti ( 86’ Chiucini ), Kokora.

A disp.: Di Donato, El Ghiat, Cufta, Resti, Bari, D’ Aniello

Allenatore: Enrico Testini

Cortona Camucia: Caneschi, Tammariello, Pilleri, Rossi, Barbagli, Faye, Vazzana ( 87’ Polvani ), Montagnoli, Tico, Franchi ( 83’ Zampina ), Nandesi G.

A disp.: Marianelli, Nandesi M., Petica, Mencarelli, Valiani, Vignali, Salvi

Allenatore: Andrea Laurenzi

Arbitro: Sig. Tarocchi della Sez. di Prato Assistenti: Sig. ri Stella e Lampedusa della Sez. di Grosseto

Stefano Steve Bertini