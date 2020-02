Domenica di bocce a Cortona con il Campionato Juniores Società Raffa

Un’altra giornata di festa per i giovani bocciofili toscani. A Cortona, al Bocciodromo Comunale, è andata in scena la prima giornata del Girone Toscana del Campionato Juniores di società di Bocce, specialità Raffa, a cui prendono parte gli aretini di Cortona Bocce, i livornesi de La California e i fiorentini della Scandiccese. Attraverso prestiti dalle altre società dotate di settore giovanile, tutti i ragazzi e le ragazze della Toscana hanno la possibilità di misurarsi nella competizione. La formula prevede tre giornate, per un totale di quattro incontri per squadra.

Nella prima sfida si sono affrontate Cortona e Scandiccese. Nel tiro di precisione a 12.50 mt i locali Senserini-Campestre hanno prevalso di misura su Antonelli-Lollini, mentre nella misura 10.50 Valeria e Marco Zerboni hanno battuto Trenti e Giocondi. Nella terna rotondo 10-1 per Antonelli-Lollini-Marco Zerboni su Campestre-Trenti-Giocondi, mentre nell’individuale Senserini ha battuto 10-5 Valeria Zerboni. Sono state decisive le sfide di coppia, in cui Antonelli-Lollini e Valeria Zerboni-Facchini hanno battuto rispettivamente Senserini-Giocondi e Campestre-Trenti. Nella seconda La California, favorita del campionato, ha vinto per 6-0 sui locali, con affermazione netta nelle partite tradizionale, ma sofferta nel tiro di precisione a 12.50 mt con un 22-21 di Barbieri-Rosella su Senserini-Campestre. Sull’altra corsia invece, col tiro a 10.50 mt, i viareggini Davide e Lorenzo Biagi, in prestito dalla Migliarina, vincevano invece 29-13 suTrenti-Giocondi.

In testa al momento ci sono dunque La California e Scandiccese, mentre Cortona Bocce, la squadra più giovane del lotto, è ancora al palo, malgrado la buona prestazione contro i fiorentini. Dopo l’esordio in casa della Cortona Bocce del Presidente Trenti, i prossimi turni saranno il 16 febbraio a Scandicci e sette giorni dopo a Bibbona.

I risultati

Cortona Bocce-Scandiccese 2-4

Cortona Bocce-La California 0-3

Classifica

La California 3 (1)

Scandiccese 3 (1)

Cortona Bocce 0 (2)

Prossimi turni

16 febbraio a Scandicci: ore 9.30 Scandiccese-Cortona Bocce; ore 14.30 Scandiccese-La California

23 febbraio a Bibbona: ore 9.30 La California-Scandiccese; ore 14.30 La California-Cortona Bocce

Le squadre

Cortona Bocce: Gabriele Senserini (U18), Pasquale Campestre (U12), Ettore Trenti (U12), Gabriele Giocondi (U12), Maurilio Pinna (U12). All.: Lidio Barboni

La California: Andrea Barbieri (U18), Andrea Rosella (U18), Davide Biagi (U15), Lorenzo Biagi (U15). All.: Alessio Casedda

Scandiccese: Tommaso Antonelli (U18), Gabriele Lollini (U15), Valeria Zerboni (U12), Marco Zerboni (U12), Iris Facchini (U12). All.: Manuela Sabatini