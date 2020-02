Cronache Arancioni: l’illusione dura un tempo, ma poi si torna all’amara realtà

Diciamo la verità: oggi pomeriggio, dopo poco più di un quarto d’ ora dall’ inizio del match di cui il Signor Casini di Siena fischiava l’ inizio alle 14e31, il sottoscritto si stava stropicciando gli occhi, non credendo a quel che vedeva: due a zero contro la terza in classifica, tanta grinta ed anche belle giocate con il prode Tammariello alla sua prima marcatura stagionale con una marcatura d’ astuzia appena dentro l’ area dopo azione susseguente a corner e l’ habituè Ceccagnoli che metteva a segno, se non erro, la sua tredicesima marcatura stagionale in campionato con un sinistro potente e preciso, dicono così i bravi giornalisti, che non lasciava scampo al numero uno ospite. Tutto sembrava andare per il verso giusto perché ai fiorentini veniva annullato un goal dopo pochissimi giri di lancette e proteste veementi si alzavano per due possibili/presunti/probabili ma non concessi rigori sul finire del primo tempo. Insomma, le due stoccate sembravano vincenti ma si sa come il calcio sia strano e dopo un primo tempo in cui si poteva stappare la bottiglia di champagne, nel primo quarto d’ ora della ripresa si riponevano i calici perché prima Renna ci incornava realizzando un calcio di rigore dopo quattro minuti e dopo altri nove minuti Saccardi insaccava il pareggio definitivo. Cos’ altro succedeva in una giornata dal cielo non sereno ma dalla temperatura abbastanza mite davanti a poco più dei soliti cento spettatori sparpagliati per le tribune della Maestà del Sasso? Succedeva che le due squadre continuavano a darsi battaglia ed a cercare di portarsi a casa l’ intera posta, visto che il pareggio poco serviva ad ambedue, ma alla fine, dopo cento minuti di tenzone, cinque minuti di recupero nel primo tempo, altrettanti nella ripresa, cortonesi e fiorentini dovevano accontentarsi di un punto ciascuno che, si dice, non faccia male a nessuno, ma in questo caso possiamo tranquillamente dire che non abbia fatto bene a nessuna delle due. E domenica, altra battaglia nel lontano Casentino, per la precisione in quel di Soci.

Stefano Steve Bertini







Cortona Camucia – Pontassieve 2 – 2

Cortona Camucia: Caneschi, Rossi, Tammariello, Montagnoli ( Vazzana ), Barbagli, Faye, Franchi ( Sciarri ), Nandesi G., Tico ( Petica ), Ceccagnoli ( Bormioli ), Mencarelli

A disp.: Marianelli, Nandesi M., Zampina, Polvani, Piscitelli

Allenatore: Giulio Peruzzi

Pontassieve: Galluzzo, Castri, Falchi ( Frezza ), Maccari ( Gori ), Ceripa, Reggioli, Sottili ( Natale ), Fantechi, Bachi, Renna, Saccardi ( Renzi )

A disp.: Marcucci, Pantiferi, Francia, Nocentini, Rosi

Allenatore: Alessio Miliani