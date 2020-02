Cortona 70s, le riprese entrano nel clou. Tutta la città coinvolta

A Cortona è caccia al ladro! La città sarà protagonista nei prossimi giorni delle riprese di alcune fra le scene “clou” del mediometraggio “Cortona 70’s. Bischeri a mano armata. Il manufatto”.

Il culmine si toccherà quando un centinaio di comparse animeranno il set di un’immaginaria rapina al MAEC, una rocambolesca azione criminale che coinvolgerà anche Piazza Signorelli e tutte le strade del centro storico che la incrociano.

Cortonesi protagonisti quindi, davanti e dietro alle telecamere, in questo film di “bischeri a mano armata” che sta per ultimare le sue riprese.

“Cortona 70’s” non è il prodotto goliardico di un gruppo di amici e una videocamera, ma un film pensato. E’ un poliziesco, ispirato ad alcune pellicole degli anni ‘70 di Umberto Lenzi (“Napoli violenta”, “Roma a mano armata”), Enzo G. Castellari, Stelvio Massi fino ai primissimi film del Tomas Milian/ Nico Giraldi, ma anche al filone americano di quegli stessi anni, quello che aveva come icone l’ispettore Callaghan e, sul versante “black”, Shaft.

Autoironico, quel tanto che basta per non prendersi troppo sul serio, con evidenti tributi alla comicità “all’italiana”, ma anche esperimento sociale come ci racconta il suo ideatore, sceneggiatore, produttore, Andrea Caneschi.

“L’idea – ci spiega Andrea Caneschi- era girare un film, a Cortona che coinvolgesse l’intera città, dalle riprese al cast, attraverso il quale provare a risvegliare questa comunità dove sono nato e cresciuto e che ho visto cambiare negli anni, addormentarsi, disgregarsi e perdere di umanità“

Una produzione rigorosamente “Made in Cortona” che ha rivelato talenti d’attore simpaticamente inaspettati, ha messo insieme amici, semplici conoscenti, vicini di bottega divisi da vecchie ruggini o antagonismi politici, in un progetto che è sia cinematografico che sociale. Ma anche un’occasione per giovani professionalità locali del cinema di uscire allo scoperto.

“La storia l’avevo già in mente, un poliziesco anni ’70 – ci racconta Andrea Caneschi- poi nella fase di sceneggiatura la trama ha aperto alla “commedia” e Cortona stessa ha ispirato nuovi caratteri e personaggi. Ho cercato da subito un team di professionisti che potesse rappresentare la spina dorsale del film. Giacomo Cardone per la regia, Christian Pagani per il materiale tecnico, Sara Lovari, Michele Lupetti, Simone Ceppi, Gianluca Ricciai, Antonio Bosi, Federico Bignami, Camilla Moscadelli, Niccolò Olivieri, Pier Nicola Bruno, Alessandro Ferri, Daniele Ferri, Tommaso Sadini. Intorno a noi si è mobilitata l’intera città, che ha messo a disposizione tempo e locations“

“Mi sono convinto – prosegue Caneschi – che la realizzazione di questo film potesse rappresentare un obiettivo comune sul quale tutti avrebbero potuto metterci del proprio. Questo film avrebbe visto la gente di Cortona inconsciamente collaborare tra loro, tornare ad essere comunità, pensando di aiutare me! In un paese piccolo, se non crei coinvolgimento, il rischio è che ognuno faccia da sé! La risposta è stata corale e di questo ringrazio tutti!”

“Dietro a questo film – aggiunge Caneschi- c’è anche la voglia di raccontare ai giovani un tratto di storia di Cortona, quella degli anni del Foxes Club, rendere omaggio a quei giovani gestori, Enzo Magini, Enzo Moretti, Enzo Accordi, Franco Caneschi , Giuseppe Torriti che nel 1969 pensarono a un luogo di aggregazione e di musica. E poi è straordinario salire nel sottotetto del Teatro Signorelli e in Fortezza per ricordare a tutti quanta magia c’è in questa nostra città.”

Difficile strappare ad Andrea Caneschi qualcosa di più sulla trama del film che promette tante sorprese.

Il trailer sarà presentato in occasione della edizione 2020 di “Cortona Jazz”.

La proiezione ufficiale del film è prevista al Teatro Signorelli, poi, per “Cortona 70’s. Bischeri a Mano armata. Il manufatto” si aprirà la strada dei Festival cinematografici.

Dalla penna di Andrea Caneschi, intanto, prende forma il “secondo capitolo” della Trilogia che lo scrittore ha pensato per “Cortona 70’s”. Nuovi misteri e intrighi internazionali ci aspettano…sotto il sole di Cortona!