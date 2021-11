Cronache Arancioni: Chiusi – Cortona Camucia

Sotto il cielo parzialmente nuvoloso di Chiusi, quattro raggi di sole accecano la squadra senese; a trafiggere le nubi e, soprattutto, il povero Massarelli, è il puntero Davide Bartolini che con quattro stilettate si porta a casa il pallone ma, in particolar modo, regala tre punti ai Baroncini’ s boys per una classifica che non è più tanto asfittica ed, anzi, inizia a farsi interessante, ma diciamolo sottovoce. In verità, ben poca cosa è stato il Chiusi che ha opposto una tenue resistenza alle insistenti folate arancioni. Segnatevi questi numeri: quindici, trenta, quarantotto e sessantotto che altro non sono che i minuti dei goal del numero nove; se poi volete segnarvi anche il cinquantasei ed il settantasette che sono i minuti delle marcature del Chiusi, totalmente ininfluenti ed arrivati a risultato già ampiamente deciso, fate vobis. Un bel diagonale dalla sinistra, un calcio di rigore battuto con sapiente maestria e non come quello di Jorginho ieri sera, un tocco di classe ed un colpo di testa d’ astuzia sottoporta sono i modi in cui Bartolini non ha lasciato scampo al derelitto numero uno senese.

Venendo ad un aspetto più tecnico del match, cosa si può dire? Indubbiamente, le assenze di Camillucci, comunque oggi in panchina, e Busto che ci auguriamo possa rientrare il prima possibile, pesano non poco, infatti anche il gioco non appare ancora così fluido, però si sa come l’ importante sia non tanto partecipare ma vincere, quindi prendiamoci questi tre punti. Da migliorare c’ è la fase difensiva, sette goal presi in sei partite non sono pochi per una squadra che ambisce a posizioni di vertice, mentre la fase offensiva con dodici reti messe a segno e, soprattutto, con una percentuale occasioni create – goal realizzati che si è notevolmente alzata, è indubbiamente migliorata. E domenica testa all’ Alberoro.

Campionato di Promozione Toscana Girone D

Chiusi – Cortona Camucia 2 – 4

Chiusi: Massarelli, Borsetti, Castrini, Chialastri, Fernetti, Feri, Rampelli, Simone, Del Genio, Metolli, Iacomino

A disp. : Figuretti, Chierchini, Marabissi, Neziri, Criscuolo, Cerofolini, De Rosa, Nigi

Allenatore: Fabio Parretti

Cortona Camucia: Angori, Giorgi, Tammariello, Magnanensi, Redi, Duri, Zamboni, Rossi, Bartolini, D’ Abbrunzo, Franchi

A disp.: Casini, Ghezzi, Pagliaro, Chottong, Nandesi, Leonardi, Valero, Persiani, Camillucci

Allenatore: Mirko Baroncini

Arbitro: Sig. Bagni della Sez. di Prato Assistenti: Sig. ri Pacini e Rizzo delle Sez. ni di Empoli e Prato

Marcatori: 15’, 30’ su rig., 48’ e 68’ Bartolini, 56’ Criscuolo, 77’ Castrini

Note: espulso Simone al 66’ per somma di ammonizioni

Stefano Steve Bertini