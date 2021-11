Natale country al Podere Casanova di Montepulciano

Vacanze di Natale lontano dalla folla, nella tranquillità della natura e nella massima sicurezza. Con il partner, la famiglia, gli amici.

Per trascorrere giornate rilassanti e serene, dedicate al movimento all’aria aperta, alla scoperta di Montepulciano, della Val di Chiana, della Val d’Orcia e di altri iconici angoli della Toscana. Con il corollario di buon cibo e ottimo vino, ingredienti immancabili per una vacanza perfetta. Tutto ciò lo si trova nell’incantevole agriturismo Podere Casanova, annesso all’omonima, rinomata cantina. I suoi 3 appartamenti indipendenti garantiscono la massima privacy e, accessoriati di tutto punto con spazi verdi privati, possono diventare per gli ospiti la confortevole casa per i giorni di festa.

La natura intatta in cui è incastonato l’agriturismo induce a rilassanti passeggiate a piedi o in sella alle biciclette a disposizione degli ospiti, belle e salutari da fare in ogni stagione. La vicina cantina, dove riposano nella penombra il Nobile di Montepulciano (il primo vino ad aver ottenuto già nel 1980 la DOCG) e gli altri pregiati vini della tenuta, è un invito a conoscerne segreti e storia. Nella sala degustazione con terrazzo panoramico sui vigneti si impara a riconoscerli, a valutarne sapori e profumi, a scoprirne gli abbinamenti migliori con i cibi partecipando a piacevoli degustazioni guidate e si possono gustare i genuini prodotti tipici della zona.

www.poderecasanovavini.com

di Claudio Zeni