Amarcord Sansovino

‘Sansovino forever’. Così, dopo quasi trent’anni dalla vittoria del Campionato di 1° categoria (Stagione 1992-3) si sono ritrovati in Valdarno, a casa del difensore Ciabini, quasi tutti i protagonisti di quella indimenticabile cavalcata che portò la Sansovino, guidata dal suo inossidabile condottiero Carlo Caroni, in Promozione.

Diciotto vittorie, dieci pareggi e due sconfitte subite in piena zona Cesarini: questo il cammino della Sansovino, con Pepi goleador con 18 reti, superato nella classifica dei bomber da Panfi (Sinalughese 20 reti).

Polendoni, Iacomoni, Fucini, Gualdani, Vilucchi, Ciabini, Renzi, Salvini, Valli, Mezzetti, Bischeri, Spugnoli, Sereni, Brunetti, Coltellini, Tavarnesi, Roncucci, Polvere, Carsena, Bertini, Pepi, Coltellini questi i nomi, unitamente a Mister Caroni, che hanno scritto una delle pagine più belle della storia della Sansovino.

Per ricordare questo indelebile successo l’attuale Presidente della Sansovino Alessandro Iacomoni, in quella stagione secondo del portiere Polendoni, oltre a fare firmare ad ogni ‘ex atleta’ presente l’attuale maglia del sodalizio aranciobleu, ha regalato a ciascuno dei presenti una targa ricordo e un biglietto omaggio allo stadio Le Fonti per la partita che inaugurerà il prossimo campionato.

In questo amarcord, particolarmente emozionato il Mister Carlo Caroni, che ha ricordato: “Molti sodalizi mi richiesero offrendomi anche un ingaggio superiore a quello che percepivo alla Sansovino, ma l’amore per questo paese che mi regalò in passato grandi soddisfazioni, la simpatia dei tifosi e gli stimoli necessari per essere nuovamente protagonisti fecero sì che io rimanessi alla guida della Sansovino”.

di Claudio Zeni