Casucci: “Poste Italiane si attivi per riaprire in tempi brevi l’ufficio postale del centro storico a Monte San Savino”

” Dal 18 maggio sono riprese molte attività sospese durante l’emergenza Covid e la maggior parte dei servizi sono stati riaperti al pubblico. L’ufficio postale del centro storico a Monte San Savino resta invece mestamente chiuso dallo scorso 12 marzo, come scritto sul cartello ancora affisso alla porta di ingresso -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Il centro storico di Monte San Savino avrebbe bisogno di essere valorizzato mentre tale persistente chiusura contribuisce a penalizzarlo. Tale disservizio va, infatti, a colpire tutti i residenti e in particolare le fasce più deboli che si trovano in difficoltà a recarsi all’altro sportello postale delle Fonti. Senza dimenticare che gran parte dei residenti del centro storico sono proprio anziani. La presenza di tale ufficio postale è importante anche per gli esercizi commerciali rimasti aperti. Poste Italiane deve, dunque, attivarsi per garantire la riapertura di uno dei servizi essenziali per la comunità di Monte San Savino”.