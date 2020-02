Variante alla SR71, Casucci risponde a Ceccarelli

” Dopo anni che non è stato prodotto niente dalla Regione sul piano delle infrastrutture nel territorio cortonese, siamo arrivati ad una gara d’appalto a marzo per il lotto 1 della variante della Sr71. Ho soltanto chiesto con toni pacati all’assessore Ceccarelli di avviare una serie riflessione ritendo preferibile l’allaccio alla Riccio-Barullo. E visto che siamo, come la stragrande maggioranza delle opere sul territorio aretino, soltanto alla fase progettuale. La risposta di Ceccarelli è stata arrogante dimostrando la volontà di nascondere i problemi -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- L’assessore, infatti, non parla del fatto che l’opera in cantiere non risolverebbe i problemi del traffico pesante su Terontola. Al contrario, parla di un’opera fortemente voluta dal territorio quando, invece, in campagna elettorale sia il candidato a sindaco Meoni sia il sottoscritto hanno espresso, ripetutamente, più di una perplessità. Ricordiamo a Ceccarelli ed al Pd che le elezioni a Cortona le ha vinte il Centrodestra. Lo stesso Ceccarelli cade in contraddizione quando afferma che le risorse per questo progetto potrebbero essere spese in altro modo. Chiedo con forza che 15 milioni di euro siano spesi per mettere in sicurezza la Sr71, una delle strade più pericolose dell’intera Toscana”

