PD: “Violazione della privacy sul sito del Comune”

Nel pomeriggio del 31 marzo, il capogruppo PD-Insieme per Cortona Andrea Bernardini ha riportato sul proprio profilo Facebook, dietro segnalazione di alcuni cittadini, un grave episodio di violazione del diritto alla privacy: sull’Albo Pretorio online del Comune di Cortona, infatti, è risultato disponibile per alcuni giorni l’atto con cui il Sindaco firmava un Trattamento Sanitario Obbligatorio, senza che il nome del/la destinatario/a fosse nascosto, come sarebbe stato opportuno nonché richiesto dalla legge.

Sempre sul sito del Comune, di recente aggiornato, è stato pubblicato poco dopo un comunicato in cui si citava una “indagine interna al fine di stabilire le ragioni del problema”.

A ben vedere, la toppa è peggio del buco, perché la scusa della “nuova piattaforma web” non regge: l’atto privo di omissis è stato pubblicato sull’Albo Pretorio digitale, il quale, a differenza delle restanti parti del sito, non sembra essere stato interessato dagli aggiornamenti. In ogni caso, saremmo molto curiosi di conoscere queste motivazioni tecniche.

Quanto avvenuto, cioè pubblicare sul sito del Comune questi dati, rappresenta un atto di evidente inciviltà, oltre a costituire una grave violazione della normativa sulla privacy. Errori di questo genere – se, come vogliamo pensare, si è trattato di un errore – sono espressione di una faciloneria e un’inadeguatezza politica che vanno ben oltre le leggi. In altri termini, non sarebbe certo necessaria una legge per sconsigliare un gesto simile: sarebbe sufficiente un minimo di umanità. La stessa che il nostro Sindaco non ha dimostrato un anno fa, ai tempi del video sul medico “da radiare”. Proprio lui, che ha fatto mettere il lucchetto alla stanza del Sindaco in Comune, temendo accessi ai dati riservati.

A nostro parere, il Sindaco dovrebbe assumersi la responsabilità di quanto avvenuto e rassegnare le dimissioni.

PD CORTONA

Di seguito la nota del Comune di Cortona riguardante questa vicenda:

“L’amministrazione comunale, a seguito della pubblicazione di alcuni dati sensibili contenuti in un’ordinanza, ha attivato un’indagine interna al fine di stabilire le ragioni del problema. La polizia municipale e la società che sta completando l’aggiornamento del sito internet stanno verificando quanto accaduto“.