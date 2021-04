Il Direttore degli Uffizi Eike Schmidt in visita a Monte San Savino

Nella giornata di oggi il Direttore del Museo degli Uffizi Eike Schmidt ha visitato la città di Monte San Savino. Si è trattato di un incontro preliminare relativo al progetto “Uffizi diffusi” al quale l’Amministrazione Comunale ha inoltrato richiesta di adesione.

Il Direttore è stato ricevuto dal Sindaco Margherita Scarpellini nel palazzo Comunale e, successivamente, ha visitato insieme alla prima cittadina savinese i locali delle Logge dei Mercanti, il Museo del Cassero, la Chiesa di Santa Chiara, il “Cisternone”, recentemente restaurato, e la ex Sinagoga.

Il progetto “Uffizi diffusi”, attualmente in corso d’opera, punta a collocare nel territorio toscano alcuni dei tesori che fanno parte del patrimonio dell’istituzione museale fiorentina, creando eventi ad hoc nei Comuni, scegliendo luoghi che possano avere particolari legami e interazioni con le opere stesse. Per Monte San Savino si tratta quindi di una grande opportunità che l’Amministrazione Comunale non vuole lasciar cadere, collegandola al periodo del Rinascimento, un’epoca particolarmente importante nella storia della Città.

Si è trattato di un incontro molto proficuo e produttivo, con il Direttore che ha intanto già garantito la collaborazione dell’istituzione museale per una mostra, i cui contenuti sono in via di definizione, che verrà programmata a Monte San Savino il prossimo Settembre.

“E’ una grande soddisfazione per la nostra città poter ospitare una così importante personalità, in rappresentanza di un’istituzione fondamentale per la cultura italiana e internazionale” dichiara il Sindaco “Siamo convinti che Monte San Savino abbia tutte le carte in regola per poter partecipare a questo progetto, con onore, offrendo competenza e qualità. Al Direttore abbiamo mostrato i luoghi e presentato le nostre idee. Sono convinta che potremo conquistare uno spazio all’interno di ‘Uffizi diffusi’ e con questo dare un forte input al percorso di crescita culturale e di attrattiva turistica della nostra città”.