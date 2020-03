PD Cortona: «I fondi stanziati dal Governo siano distribuiti con trasparenza ed equità»

A seguito dell’ultimo provvedimento del Governo italiano, sono stati stanziati fondi per poter alleviare la condizione delle famiglie che si trovano in difficoltà economica in questa fase di quarantena. La cifra che si troverà a gestire il Comune di Cortona è significativa: 139.000 €, che saranno distribuiti dall’ufficio dei Servizi Sociali a supporto di chi ne ha bisogno.

Nel farlo, dovranno essere seguiti criteri adeguati e rispondenti alle vere esigenze delle persone. Il nostro auspicio è che ci possano essere anche dei criteri generali almeno per la provincia di Arezzo e la Regione Toscana che possano uniformare le varie casistiche. La crisi è molto grave e ogni risorsa va destinata al meglio, per dare ossigeno alle nostre imprese e a tutti i lavoratori che si trovano a casa ormai da settimane.

Il Comune di Cortona da sempre è stato attento alle persone più bisognose, ed è questa la strada da percorrere. Il nostro territorio ha un forte tessuto associativo che si occupa delle povertà, ed è opportuno coinvolgere tutte le associazioni di volontariato. Che si intendano dare buoni o distribuire direttamente i generi alimentari, sarà opportuno che venga tenuto conto di tutti i punti di distribuzione del territorio, inclusi i piccoli negozi.

È necessario anche mettere da parte considerazioni politiche, approntando una gestione trasparente che tenga conto delle osservazioni dell’intero Consiglio Comunale e delle forze che in esso non sono rappresentate. In tal senso, vanno riprese al più presto le attività consiliari con la convocazione delle apposite commissioni in modalità digitale, cosa che non può più essere rimandata.

Molti comuni limitrofi, come Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano e Civitella si sono già mossi, ed è urgente che anche il Comune di Cortona intervenga e magari coordini a livello di zona le misure di carattere economico.

Chiediamo di essere coinvolti direttamente come amministratori, mettendo a disposizione le competenze del nostro gruppo consiliare. Nel nostro ruolo di minoranza vogliamo dare il nostro contributo di idee e proposte, affinché si possa superare questa emergenza così gravosa per tutti.