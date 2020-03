Corale polifonica Laurentiana dona materiale al comune

In questi giorni di emergenza da coronavirus, continuano le dimostrazioni di affetto e vicinanza da parte delle diverse realtà della città di Cortona. L’ultima, in ordine di tempo, è quella della Corale polifonica Laurentiana, che, su iniziativa della sua presidente, Katia Isolani, ha raccolto la somma di 560 euro, impiegandola per l’acquisto di materiale igienizzante e mascherine protettive.

Il materiale è stato consegnato dalla stessa presidente nelle mani del sindaco, Luciano Meoni.

Il primo cittadino cortonese, a nome dell’amministrazione comunale, ringrazia la presidente Isolani per avere promosso questa raccolta e gli stessi componenti dell’associazione che si sono attivati per metterla in pratica.

«La solidarietà cortonese – afferma Meoni – trova un’ulteriore conferma in quest’occasione. Desidero ringraziare pubblicamente la Corale polifonica Laurentiana e la sua presidente per la prova di sensibilità dimostrata anche in questa circostanza».

La dotazione di prodotti donata al comune comprende 200 mascherine monouso, guanti di lattice, prodotti igienizzanti e gel per la pulizia delle mani. I prodotti saranno distribuiti dove le varie necessità lo richiederanno.

«Nella lettera di accompagnamento – conclude Meoni – la presidente definisce questa donazione un piccolo contributo. In questo momento, nulla può essere definito piccolo. Qualsiasi aiuto è importante, perché rappresenta un sostegno per superare questo momento difficile».

La Corale polifonica Laurentiana di Cortona è nata nel 1998 per offrire il proprio servizio in ambito liturgico. Di essa fanno parte venticinque coristi. Il suo repertorio, oltre alla musica polifonica, prevede anche il genere spiritual, il canto gregoriano e quelli popolari.