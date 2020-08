Lettera aperta di Fabio Berti all’assessore all’ambiente Paolo Rossi

… ricorderai, nel periodo in cui abbiamo servito come Consiglieri Comunali nei banchi dell’opposizione, come in diverse occasioni ci occupammo dei problemi relativi alla raccolta differenziata. Riuscii ad ottenere il locale in Via Roma di Cortona per il conferimento a disposizione di tutte le utenze nel centro storico, la dislocazione e ridislocazione dei cassonetti nel territorio, gli interventi per la messa in funzione dell’ecofurgone per il quale però non ottenni la possibilità di registrare gli ecopunti sui rifiuti conferiti che volendo ora puoi far valutare alla nuova Amministrazione. Da ultimo ricorderai la interrogazione alla precedente Amministrazione con la quale denunciai che le bilance del centro di raccolta del Biricocco non pesavano “correttamente “ con una differenza in difetto, a sfavore dei cittadini, di oltre il 40 %. Ricorderai anche che, vuoi perché imminente la fine del mandato (era marzo del 2019) ,forse perché scomoda la risposta prima delle elezioni, nonostante due solleciti e riproposizione non ebbi risposta nonostante l’Ufficio Ambiente che ora amministri avesse confermato che le bilance avevano “qualche problema” poi risolto con una “esatta ritaratura”. Questo comportò che nella tariffazione del 2019 non furono conteggiati ad hoc gli ecopunti con il conseguente mancato sconto in tariffa per tutti quei cittadini che si sono impegnati nell’ eco sostenibilità; conteggi che, ad onor del vero, avrebbero dovuto essere rivisti e considerati dall’attuale Amministrazione e che potreste ancora riconteggiare a favore dei cittadini non essendo trascorsi i termini per poter intervenire.

Ora si aggiunge un altro aspetto a favore dei contribuenti che spero vogliate affrontare nelle corrette tempistiche, ovvero quello del coefficiente di sconto da aggiungere agli ecopunti che saranno maturati nel 2020. A causa dell’emergenza COVID-19 i centri di raccolta sono stati chiusi dal 13/03/2020 sino al 18/05 u.s. , la cittadinanza ha dovuto e potuto conferire i rifiuti esclusivamente con il sistema porta a porta oppure presso i contenitori sparsi nel territorio senza poter far registrare alcuna remunerazione in kg ponderati da scontare in tariffa. L’amministrazione Comunale, già nel 2018 quando entrò in vigore l’ecoincentivo dal mese di maggio (perciò solo 8 mesi) riconobbe agli utenti un ulteriore agevolazione con un moltiplicatore di 1,5 (ovvero 12/8). Così per quest’anno, salvo ulteriori problemi di fermo dell’attività di conferimento, converrai che sia opportuno proprio per tale precedente ed in conformità al principio che tutti gli atti della P.A. devono essere improntati all’equità ed imparzialità riconoscere a tutte le utenze domestiche che concorrono al sistema incentivante, l’ ulteriore moltiplicatore di 1,2 ( pari a 12/10 ad oggi ) nel calcolo della remunerazione per lo sconto in tariffa.

Tanto perché Tu possa valutare queste opportunità rivolte a tutti quei bravi cittadini che si impegnano in corretti comportamenti.

Un cordiale saluto e buon lavoro.

Fabio Berti