Lavori conclusi al Parterre, sabato l’inaugurazione

Torna fruibile al pubblico, dopo i lavori di sistemazione, l’area del Parterre a Cortona. La cerimonia inaugurale è in programma sabato prossimo, 22 agosto, alle ore 18,30. L’intera zona è stata riqualificata e messa in sicurezza, grazie a un intervento, del costo di centomila euro, cofinanziato dalla regione Toscana.

I lavori hanno riguardato, in particolare, il restauro dei gradoni in pietra, la cui superficie di appoggio era consumata e irregolare, l’illuminazione delle scale di accesso e la messa a norma della balaustra esterna, poiché quella già esistente non garantiva più il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.

L’intervento dell’impresa esecutrice si è prolungato a causa dell’emergenza Covid 19 ma è stato portato a termine con uno slittamento minimo rispetto ai tempi inizialmente previsti. L’area del Parterre diventerà, dunque, un luogo di riferimento per lo svolgimento di spettacoli ed eventi all’aperto.

La cerimonia inaugurale sarà allietata dall’intervento musicale dei trombettisti Simon Luca Fanelli e Vincenzo Pierotti.