Lega: “Dopo i pacchi anche a Cortona siano istituiti i buoni-spesa”

I 139 mila euro messi a disposizione dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà in questa drammatica crisi sanitaria, che ha creato veri e proprio “nuovi poveri” devono essere spesi tenendo conto delle esigenze di tutti i nuclei familiari del nostro territorio.Dato che il 40% dei fondi destinati alle famiglie, nel Comune di Cortona sono stati destinati ai pacchi alimentari, e che il restante 60% dei fondi ancora non è stato destinato, Il gruppo consiliare lega , il commissario Lega Cortona Luca Ghezzi ed il segretario provinciale Nicola Mattoni intendono proporre di utilizzarlo in buoni spesa. Al pari di altri Comuni della valdichiana e del capoluogo aretino anche a Cortona dobbiamo intercettare i bisogni di chi ha esigenze specifiche. Pensiamo ai celiaci, ai bambini piccoli, alle persone con allergie alimentari e, non ultimo a tutte quelle famiglie che orgogliosamente conservano una dignità che neanche una crisi così profonda può e deve scalfire.Ci sono pervenute infatti in questi giorni molte richieste in merito ai buoni spesa proprio per ovviare al ritiro dei pacchi alimentari, che sono distribuiti dalla Caritas e da altri soggetti che ringraziamo per il loro impegno totalmente gratuito e che rappresentano la vera forza della nostra comunità, ma tanti cortonesi non hanno richiesto il pacco per ovvie ragioni di riservatezza e di necessità.Ricordiamo che non è previste la copertura di altri tipi di spese come bollette o affitto e che tra le spese ammesse non ci sono solo quelle alimentari ma anche per beni di prima necessità che ogni famiglia, specie con bambini piccoli, può avere.La soluzione dei buoni spesa permetterebbe da una parte di dare maggiore scelta a chi usufruisce di tale servizio e dall’altra preserverebbe la riservatezza e manterrebbe la dignità di chi si trova in situazione disagiata e non vuole renderla pubblica, i ticket per la spesa sono ormai usati frequentemente da molte categorie di lavoratori.A tal proposito presenteremo una specifica proposta nei prossimi giorni in vista della riapertura dei lavori delle commissioni consiliari e del Consiglio comunale dove avanzeremo anche al tre iniziative di carattere economico e finanziario.