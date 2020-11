Fratelli d’Italia invita a acquistare i doni natalizi dai nostri commercianti

Il Natale si avvicina: quest’anno, per ovvi motivi, avrà un sapore diverso rispetto ai precedenti. L’emergenza Covid-19 è ancora in corso e il suo impatto sull’economia è pesante: molte attività registrano perdite a doppia

cifra e, senza tanti giri di parole, rischiano la chiusura.

Non c’è una panacea per questa situazione, ma amare il nostro territorio con ancora più forza può aiutare i nostri commercianti e le attività in sofferenza. Come? Acquistando ciò che ci serve nel nostro comune: la

maggior parte dei commercianti, rispettando tutte le normative e adottando le dovute precauzioni, può continuare a vendere i propri prodotti tramite consegna a domicilio o spedizione.

Entrare in un negozio, poter guardare, provare e scegliere gli articoli prima di acquistarli è bello, ma in questo momento di grande difficoltà è necessario gestire la situazione nel miglior modo possibile e – questo è il nostro invito – aiutare le attività in difficoltà con i nostri acquisti.

Ci auguriamo, inoltre, che da parte dell’Amministrazione sia fatto, sempre, tutto il possibile per andare incontro alle esigenze dei nostri commercianti.

L’aiuto dei cittadini cortonesi è, mai come ora, necessario per quelle attività che hanno reso e – ci auguriamo tutti – continueranno a rendere Cortona e le sue frazioni più belle, quando questo periodo sarà passato.

Aiutiamo i nostri commercianti, compriamo nel nostro comune!

Fratelli d’Italia- Cortona