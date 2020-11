Nuove opportunità per i clienti di Banca Popolare di Cortona

Nell’ambito della collaborazione e partnership con Arca Fondi SGR, Banca Popolare di Cortona ha recentemente introdotto una nuova linea d’offerta in ambito del risparmio gestito che prevede un bonus d’ingresso, pari all’1,50% , accreditato sul conto corrente in esenzione fiscale. Una soluzione unica nel panorama italiano.

Questa strategia consente, in un momento di grande incertezza economica derivante dalla pandemia e dalla volatilità dei mercati finanziari, di fornire delle certezze ed è il motivo per cui è stato lanciato un prodotto di questo tipo e messo a disposizione dei nostri clienti.

Con questa soluzione di investimento che si chiama Arca Multistrategy Prudente classe “F” si vuole quindi offrire una motivazione in più ai clienti attuali e auspicabilmente futuri per avvicinarsi in maniera prudente al risparmio gestito con una soluzione che, grazie alle tipologie di investimenti effettuati e alle tecniche di gestione adottate, prevede anche delle cedole interessanti (1% annuo) in misura prefissata per i primi anni.

Un prodotto in grado di capitalizzare la pluriennale esperienza di Arca Fondi SGR in questa tipologia di fondi, e che da oltre 30 anni collabora con la Banca per offrire le migliori soluzioni finanziare alla nostra clientela.

Le Filiali di Banca Popolare di Cortona sono pronte ad accogliere i clienti che vorranno scoprire di più sul fondo Multistrategy Prudente classe “F” e sulle altre soluzioni per la gestione del risparmio offerte in collaborazione con Arca Fondi SGR, in sicurezza e nel rispetto delle regole per il contenimento del contagio da Covid-19.

Vi invitiamo quindi a fissare il vostro appuntamento ai riferimenti che potete trovare nel sito internet all’indirizzo http://www.popcortona.it/multi-strategy/.