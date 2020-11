Ceccarelli e Sostegni: “La Guardia Medica nelle zone disagiate resti aperta h24”

“Dobbiamo mantenere aperta h24 la Guardia Medica nelle zone disagiate”, lo dicono Vincenzo Ceccarelli, Capogruppo PD e componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale e Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale commentando la scelta di sospendere la Guardia Medica dalle ore 24 alle ore 8 allo scopo di reperire personale medico da destinare all’emergenza sanitaria.



“Apprezziamo lo sforzo messo in campo per il contrasto all’emergenza sanitaria legata al Covid e comprendiamo bene la necessità di avere un numero maggiore di medici in disponibilità ma occorre tener presente che la Toscana non è fatta solo di città e grandi centri – spiegano Ceccarelli e Sostegni – al contrario è un territorio vasto e ci sono zone più marginali che non possono essere lasciate scoperte e dove questa scelta rischia di avere gli effetti di un indebolimento dei servizi difficilmente sostenibile dalle comunità locali.”



“Perciò – concludono Ceccarelli e Sostegni – occorre differenziare ed è necessario lasciare attive 24 ore su 24 le postazioni di Guardia Medica nelle realtà periferiche che non possono essere raggiunte in tempi ragionevoli in casi di emergenza.”