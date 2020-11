“Il grande me” di Anna Giurckovic Dato

Ci sono due cose di cui è quasi proibitivo scrivere e sono l’amore e la morte, eppure ci sono solo due argomenti di cui la vera letteratura deve per forza occuparsi: l’amore e la morte. Solo un autentico talento può azzardarsi ad intraprendere questa strada impervia senza scivolare nelle sabbie mobili della retorica vuota, della banalità, del già detto. Ebbene Anna Giurickovic Dato nel suo nuovo libro (Il grande me, Fazi Editore) riesce brillantemente nell’impresa.

La ragione si trova innanzitutto nell’utilizzo di uno stile screziato, talvolta asciutto e tagliente, talaltra complesso e ricco di subordinate, sempre privo di enfasi e ridondanze eppure tutt’altro che asettico e che sa alternare pagine dense di scrittura ad altre composte di dialoghi veloci e realistici. Ma ciò che colpisce di più (almeno per quanto riguarda il sottoscritto) è la capacità di dipingere vividamente le ambientazioni con pochi abili colpi di pennello e soprattutto di costruire personaggi complessi con una tecnica a chiaroscuro che li rende credibili e non stereotipati.

Infine l’elemento più importante di tutti: la trama concepita con originalità e durezza, pervasa fin dalle prime righe da un’aura sottile di malinconia in cui già incombe l’inevitabile esplosione del dolore per la perdita imminente, proprio quella che, attraverso la debilitazione fisica e il delirio della mente, condurrà al disvelamento di un segreto mai prima confessato.

Con questo secondo libro Anna Giurckovic Dato compie un ulteriore passo avanti rispetto al suo esordio (La figlia femmina, Fazi Editore) già a suo tempo molto celebrato, meritatamente, da critica e pubblico. Se nel primo stupiva soprattutto la scoperta di un talento naturale acerbo e temerario, capace di affrontare con innata eleganza e perfetta nonchalance temi complessi e disturbanti, in questa seconda prova autoriale ci troviamo di fronte invece ad una scrittrice ormai matura e consapevole dei suoi mezzi, tanto da allargare in maniera esponenziale i confini dell’opera letteraria e di costruire un meccanismo narrativo stratificato e pluridimensionale.