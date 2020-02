Bernardini: “La variante Vallone – Pietraia è un’opportunità da non perdere”

Credo che la questione della nuova variante Vallone- Pietraia stia raggiungendo un livello al tempo stesso ASSURDO e molto PREOCCUPANTE:

assurdo perché dopo due anni di progetti, conferenze dei servizi con oltre 20 enti competenti coinvolti (vedi foto), dove tecnici ed esperti hanno esaminato tutti gli scenari possibili e hanno considerato impraticabili le ipotesi di tragitto con allargamento della strada provinciale attuale per i ben noti problemi idraulici e di abbattimento di abitazioni esistenti si continua con strampalate e improbabili idee.



È preoccupante perché quando un territorio beneficia di un investimento strategico per il futuro di oltre 15 milioni di euro senza nessuna spesa da parte del Comune, fare di tutto per perderli è da completi irresponsabili.

Ci lamentiamo in Italia che le opere pubbliche non vanno avanti e allo stesso tempo che ne avremmo tanto bisogno e poi si continua, come se fossimo al bar, a creare problemi solo a fini strumentali di bandiera politica o magari forse per preservare gli interessi di qualcuno a scapito dell’interesse collettivo.

L’opera è fondamentale per Terontola e per tutto il Comune di Cortona, alleggerirà definitivamente il traffico pesante nella SR. 71 , questa si a crescente rischio di incidenti stradali.



L’impegno della Regione e in particolare dell’Assessore Ceccarelli dovrebbe essere apprezzato e accolto con soddisfazione perché le opere pubbliche di questa portata non hanno colori politici ma solo quello del bene comune.



Andrea Bernardini

Capogruppo PD – Insieme per Cortona