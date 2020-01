A Cortona sciamani e guaritori… Anzi no!

Era di questi giorni la notizia ampiamente pubblicizzata di un incontro, organizzato dal Comune di Cortona, presso S. Agostino avente questo titolo: ‘Conferenza sulle procedure e sugli effetti dell’ Allineamento Spirituale’. L’incontro avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 10 gennaio dalle ore 17 con l’introduzione del Sindaco, Luciano Meoni (si leggeva così nella locandina promozionale) e la partecipazione di una persona che, come riportato sul suo profilo Facebook, si dichiara nell’ordine: Apprendista in miracoli, Mutaforma, Re Lucertola, Risvegliatore di Anime, Kamikaze, Neo, One, Eon …..

Non sono lontani i tempi di Wanna Marchi, della figlia Stefania e del sedicente “ mago “ Do Nascimento la cui sola previsione azzeccata fu quella dell’arrivo di chi avrebbe dovuto metterlo in galera, fuggendo all’estero e facendo perdere traccia di sé. Ma basta poi girare per le varie emittenti televisive per rendersi conto di quanti ciarlatani abbindolino gente disperata estorcendo loro decine di migliaia di euro, promettendo guarigioni miracolose che non avverranno mai e poi svanendo nel nulla.

Tornando al nostro Apprendista in miracoli, Re Lucertola, etc. vi giriamo questo link (un servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1), casomai ci fossero dubbi sulla “ serietà “ di queste pratiche:

https://www.iene.mediaset.it/video/casciari-allineamento-divino_69208.shtml

Insomma: la nostra amata Cortona avrebbe rischiato di salire agli onori della cronaca per un qualcosa di “ anomalo “, per usare un eufemismo, ma è notizia di poco fa, fortunatamente, l’annullamento di questo incontro. Solo un consiglio, se ci è permesso fornirlo: tutti possiamo sbagliare, anche i medici, ma almeno loro lo fanno in buona fede, mentre su questi “ signori “ permetteteci di avanzare qualche dubbio.