Gli Uffizi nei nostri centri storici? Facciamo un tentativo…

Nel quotidiano La Repubblica ho letto un’interessante intervista al Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt, realizzata da Fulvio Paloscia, titolata “Cinque sedi per le opere degli Uffizi”.

Nell’intervista il Direttore spiega il progetto “Uffizi diffusi” con cui si punta a delocalizzare, per renderle visibili a più cittadini possibili, importanti opere attualmente presenti nei locali non visitabili della Galleria. Un’operazione giustamente definita rivoluzionaria, sia per i turisti che vive nei nostri territori: “subito dopo il lockdown – racconta – sono tornato a visitare luoghi della Toscana dove ero già stato da studente: allora furono escursioni per conoscere le opere d’arte, oggi invece sto facendo una ricognizione del panorama museologico nei piccoli borghi. Incontro direttori, sindaci ed assessori alla cultura per concertare insieme questo progetto”.

Schmidt afferma che “sono una ventina le realtà che ho potuto toccare con mano, con cinque siamo a un buon punto di progettazione. Ma credo che potremo arrivare, con tutta tranquillità, ad una cinquantina di spazi diffusi in regione, che così saranno valorizzati. Dobbiamo farci trovare preparati al ritorno del turismo globale massiccio, nel momento in cui la pandemia finirà, che sia il 2021 o 2022. L’idea del policentrismo attraverso la distribuzione del nostro patrimonio sul territorio è virtuosa perché spalmerà il turismo su più centri d’attrazione, e li renderà compartecipi alla fioritura”

Il Direttore inoltre nell’intervista spiega anche che l’obiettivo del progetto è quello di trovare un legame fra le opere e i luoghi dove trasferirle.

E così ho pensato perché non sfruttare questa occasione? Per la città di Cortona si potrebbe trovare un legame con alcune delle opere presenti agli Uffizi. Cortona, oltre ad essere un’opera d’arte a cielo aperto, svolge già un ruolo culturale di primo piano nell’attività museale, le opere esposte nei suoi due musei avvicinano già moltissimi visitatori e le strutture già dispongono di ulteriori spazi adeguati alla collocazione di altre opere.

Le autorità cittadine potrebbero quindi contattare (se già non l’hanno fatto) il Direttore della Galleria degli Uffizi per informarsi sulla partecipazione a questo importante progetto. Credo che questa iniziativa potrebbe contribuire ad allargare ulteriormente la nostra offerta culturale, con ricadute positive in campo culturale, turistico e anche nella vita cittadina,

Non sono un esperto e non conosco fino in fondo i particolari del progetto, nè le caratteristiche che i Comuni partecipanti dovrebbero avere, mi limito solo a riferire quanto letto e passo l’invito a chi ha maggiori conoscenze del sottoscritto ed è deputato anche a deliberare scelte nell’interesse della comunità cortonese.

L’appello, ovviamente, è valido anche per tutti gli altri Comuni del nostro territorio la cui storia e il cui patrimonio artistico e architettonico è enorme.