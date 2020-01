Ultimi giorni per votare Silvia Baracchi come “Personaggio dell’anno” nel Premio Italia a Tavola

Il 2° turno del ‘Personaggio dell’anno – Premio Italia a Tavola si chiuderà alla mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Da lunedì 27 alle 12 si potrà votare per il 3° e ultimo turno dal quale usciranno i 6 Personaggi dell’anno.

Ancora pochi giorni e poi si conosceranno i nomi dei 36 candidati che accederanno al 3° e ultimo turno della 12ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza”.

La Chef Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona è l’unica aretina rimasta in gara nella sezione ‘Cuochi’ ed attualmente occupa la quarta posizione con 8516 voti preceduta nell’ordine da Massimo Bottura (8564 voti), Antonio e Vincenzo Lebano (8825) e Rosanna Marziale (8930)

Il voto si effettua esprimendo da una a tre preferenze in almeno una delle 6 categorie di candidati accedendo al sito www.italiaatavola.net. Ogni utente può quindi votare fino a un totale di 18 candidati in ognuno dei 3 turni. Si può votare una sola volta per turno (come nelle passate edizioni del sondaggio, operazioni di voto scorrette saranno individuate e non influiranno sul regolare svolgimento delle votazioni; usando più di una volta lo stesso IP il voto sarà automaticamente invalidato). Indipendentemente dal numero di preferenze espresse (da 1 a 18 in totale), ogni votante sarà conteggiato una sola volta per turno.