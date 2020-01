I tecnici di Nuove Acque hanno programmato per giovedì prossimo 23 gennaio un intervento di manutenzione alla rete idrica di Monte San Savino, dove dalle 8.30 alle 10.30, l’erogazione sarà interrotta in via della Stazione e zone limitrofe.Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, che potranno protrarsi fino alla giornata successiva.