La sesta edizione del TG degli Istituti d’Istruzione Superiori della città di Cortona, realizzato dai ragazzi della III c del Liceo Artistico “Signorelli”, è on line e con piacere torniamo ad ospitarlo sulle nostre pagine, in questo articolo e nell’apposito box sulla colonna destra della home page.

Ancora una volta ci complimentiamo con i ragazzi per l’ottimo lavoro svolto, ringraziando il Prof. Marco Giappichini che coordina questo interessante progetto .