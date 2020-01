“Anna Rosenberg”, riprese fra Gennaio e Febbraio. Casting il 22

Casting aperti per una decina di figure tra comparse e assistenti alla produzione. Il film in questione dal titolo “Anna Rosenberg” è quello che vede come protagonista l’attrice Claudia Gerini e che verrà girato a Castiglion Fiorentino tra la fine del mese di gennaio e il successivo mese di febbraio. L’appuntamento per chi vorrà vivere un’esperienza diversa ma soprattutto respirare l’aria della settimana arte, il cinema, è per il prossimo 22 gennaio la mattina, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18. I casting si terranno presso l’auditorium de “Le Santucce”. La richiesta, per gli attori, sono di uomini e donne dell’età compresa tra i 25 e i 45 anni, mentre 1-2 persone per ricoprire il ruolo di assistenti alla produzione. “Anna Rosenberg”, scritto dall’autore Best Seller Andre’ Delaure’, diretto da Michele Moscatelli, e prodotto dalla Best Art Film a Cannes 2019, la società di produzione è la FILMINTUSCANY, specializzata in produzioni internazionali (il servizio auto di lusso è curato da Leonardo Peruzzi, GP MOTORS), e’ un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta della violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte. Anna rappresenta in carne ed ossa la metafora di tutte le donne vittime di femminicidio. Da sempre dalla parte delle donne e dei più deboli, Claudia Gerini interpreta Anna, un ruolo che sembra scritto per le sue corde. Accanto a Claudia, nel ruolo di Duval, la star francese Christophe Favre e Pasquale Greco nel ruolo di Marco. A dirigere la fotografia il Maestro Giorgio Tonti, ricordato per i capolavori girati con Orson Wells e Visconti, i costumi di Claudia Gerini sono disegnati e realizzati da Pier Lorenzo Bassetti e Marco Gambedotti, designers e stilisti di fama mondiale, già vincitori di un Premio Oscar, le scenografie sono di Massimo Leotta, pluripremiato production designer e make up artist, mentre la costumista è Cristina Romanelli. L’organizzazione generale è nelle mani di Franco Della Posta, Line Producer internazionale (007 Quantum of Solace)