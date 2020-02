Siglata la convenzione tra Museo della Madonna del Parto e Sistema Museale Castiglionese

“La connessione è riuscita!”. Ha esordito così il professor Vittorio Sgarbi questa mattina davanti ad un folto pubblico accorso per assistere alla firma del protocollo d’intesa tra il Museo della “Madonna del Parto” di Monterchi e il Sistema Museale Castiglionese che ha poi aggiunto “è un accordo intelligente evidenziato da un vocabolo giovane e moderno che da, fin da subito, l’idea del progetto”. La firma che ha suggellato questa convenzione si è tenuta nella Quadreria della Chiesa di Sant’Angelo al Cassero appena riallestita. “Musei Connessi”, Piero della Francesca e Bartolomeo della Gatta maestri del 400 toscano “connessi”, appunto, in un progetto che vede la partnership tra i due musei civici. “Quello che conta avere un sistema museale che ci mette in connessione tra di noi per la promozione dell’intero territorio a sostegno di tutto il comparto turistico e non solo” ha affermato Il Sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli. Per due anni le due strutture s’impegnano a promuovere sia le attività culturali comuni che le agevolazioni in termini di scontistica per i visitatori di entrambi i musei. In pratica il visitatore che arriverà a Castiglion Fiorentino avrà l’accesso gratuito alla Torre del periodo di apertura mentre chi arriverà a Monterchi entrerà con il biglietto ridotto. Per l’iniziativa sono state, inoltre, predisposte brochure promozionali che saranno disponibili in entrambi i siti. Con la firma di oggi si aprono prospettive per progetti comuni e congiunti nel nome dei due dei massimi esponenti del ‘400 toscano. “L’idea di questo progetto parte da lontano, ben 5 anni fa, e comprendeva anche altre città come Urbino e Perugia. Era arrivato il momento di dare il via a questa convenzione che ci vede ‘connessi’ con il Museo della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Una ‘connessione’ nel nome della bellezza delle opere d’arte” ha concluso Mario Agnelli sindaco di Castiglion Fiorentino.