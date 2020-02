Sacha Naspini ospite di Incontri tra le righe

Sabato 15 febbraio, alle ore 16, presso la biblioteca del comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona, in palazzo Casali, piazza Signorelli 9, prosegue il ciclo di appuntamenti della rassegna letteraria Incontri tra le righe.

Si tratta di una serie di nove incontri, con altrettanti autori, iniziata lo scorso 30 novembre e che terminerà il prossimo mese di aprile.

L’ospite del pomeriggio di sabato 15 febbraio sarà lo scrittore Sacha Naspini che presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo Ossigeno (Edizioni e/o).

Sacha Naspini è nato a Grosseto nel 1976. Collabora come editor e art director con diverse realtà editoriali. È autore di numerosi racconti e romanzi, tra i quali L’ingrato (2006), I sassi (2007), I cariolanti (2009), Le nostre assenze (2012), Il gran diavolo (2014), Le case del malcontento (2018) e Ossigeno (2019). È tradotto in vari paesi e scrive per il cinema.

Incontri tra le righe è una rassegna promossa dalla biblioteca del comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona, dall’amministrazione comunale, con il proprio assessorato alla cultura – assessore Francesco Attesti – e con il contributo delle principali librerie presenti sul territorio.

Gli ospiti sono autori di rilievo nazionale, il cui ambito d’interesse spazia dalla narrativa alla saggistica, dalla storia recente all’arte, dal romanzo storico al noir.