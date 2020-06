Riapre il Museo di Lucignano

Il Comune di Lucignano ha il piacere di comunicare la riapertura del Museo Comunale da lunedì 1° giugno 2020 affidandone la gestione alla Società Innovative Multiservice Srls in seguito alla vincita della gara indetta dal Comune di Lucignano per la gestione, valorizzazione e promozione del suo Museo e dell’ufficio informazione ed accoglienza turistica.

ll Museo sarà aperto tutto l’anno e verranno prodotte attività collaterali per la sua costante fruizione di cui verrà data comunicazione. Le aperture seguiranno le stagionalità per offrire ai visitatori un adeguato servizio.

Il Museo nel mese di giugno sarà aperto tutti i giorni ‪dalle 10:30 alle 13:00‬ e ‪dalle 15:00 alle 18:30‬ ad eccezione del martedì. Sarà invece aperto in occasione della festività del ‪2 giugno‬, Festa della Repubblica, con lo stesso orario.

I prezzi di ingresso al museo:- 5.00 € ingresso ordinario intero- 3,00 € ingresso ridotto (studenti della scuola dell’obbligo e secondaria 2^ grado, fino a 18 anni, comitive di numero superiore a 15 persone ultrasessantacinquennisoci T.C.I.)- ingresso gratuito (minori fino a 6 anni, portatori di handicap con certificazione e accompagnatori)

Su prenotazione, saranno possibili visite guidate a piccoli gruppi di persone. Informiamo inoltre che per l’attuale prevenzione del Covid 19 l’ingresso è consentito al massimo a 10 persone alla volta, munite di mascherina, perciò per gruppi superiori verranno stabiliti turni di ingresso. Invitiamo, a riguardo, a contattare il museo allo ‪0575838001‬ per tutte le relative informazioni.

Verranno inoltre organizzate attività di laboratorio per bambini, attività in collegamento con le strutture ricettive, mostre temporanee, spettacoli teatrali, concerti e sessioni enogastronomiche.

Per tutte queste ed altre informazioni invitiamo a telefonare durante gli orari d’apertura del museo allo ‪0575.838001‬ o a contattarci tramite email a museo@comune.lucignano.ar.it